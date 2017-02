Haïti - FLASH : Départ de l'Ambassadeur Peter F. Mulrean





L'Ambassade des États-Unis en Haïti annonce le départ de l'Ambassadeur Peter F. Mulrean ce lundi 27 février 2017. L'Ambassadeur Mulrean est un diplomate de carrière du Département d'État des États-Unis qui, après 29 années de bons et loyaux services à son pays, http://www.haitilibre.com/article-13786-haiti-flash-nouvel-ambassadeur-americain-en-haiti.html a décidé de prendre sa retraite. Il a été honoré d'avoir servi comme Ambassadeur en Haïti et est fier d'avoir soutenu le processus électoral haïtien qui vient d'aboutir. L'Ambassadeur Mulrean offre tous ses vœux de succès à Haïti alors que le pays continue de renforcer sa démocratie.



Le Chargé d'Affaires Brian Shukan assurera l'intérim à l'Ambassade des États-Unis en attendant la nomination d'un successeur par la Maison Blanche et sa confirmation par le Sénat.



HL/ HaïtiLibre