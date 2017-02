Haïti - Carnavals 2017 : Bilan premier jour (PNH)





Selon un bilan communiqué par la Police National d’Haïti (PNH) lundi après-midi, pour le premier jour gras du Carnaval National 2017 aux Cayes, il y a eu 2 blessés à l'arme blanche et 7 arrestations (5 personnes pour possession de faux billets, 2 pour trouble à l'ordre public dont un policier en état d’ivresse qui n’était pas en service).



De son côté, l'hôpital Immaculée conception des Cayes, rapporte 6 admissions dimanche, dont 5 blessés légers et une personne inconsciente, toutes les personnes sont reparties sur pieds, après avoir reçu les soins requis par leur état.



Pour le Carnaval de Port-au-Prince, la PNH rapporte 10 blessés dont deux par balles suite a des tirs sur le char de « Vwadezil » par des individus non identifiés, dans des circonstances et pour des raisons encore inconnues.



Pour ce premier jour, aucun mort n’est à déplorer tant aux Cayes qu’à Port-au-Prince.



SL/ HaïtiLibre