Haïti - FLASH : Le Sénat lance un appel à candidatures





Le Sénat conformément à sa prérogative constitutionnelle, s’apprête à jouer son rôle dans la nomination des membres de certaines institutions comme la Cour de cassation et l’Office de Protection du Citoyen (OPC). À cette fin, en vue de combler les vides au sein de ces institutions,Youri Latortue, le Président du Sénat lance un appel à candidatures pour combler 6 postes vacants à la Cour de cassation et 1 poste à l’OPC.



Cour de Cassation :

Les personnes intéressées répondant aux critères de sélection doivent soumettre :

Extrait d’acte de naissance, matricule fiscal, passeport, CIN, certificat du bac 1 et 2, diplôme de licence en droit, certificat du barreau, casier judiciaire récent, certificat de décharge si le candidat a été comptable des deniers publics, un certificat de déclaration définitive d’impôts, certificat attestant que l’intéressé a complété au moins sept années d’expérience comme juge officiant à la cour d’appel, preuve de paiement des impôts locatifs, CV, photos et lettre de motivation



Les intéressés à ces postes doivent avoir moins 65 ans, précise le Sénateur Latortue, qui rappelle que les dossiers seront analysés par la Commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat avant d'être acheminés à l’appréciation du Sénat.



Office de Protection du Citoyen :

Le Sénat est aussi à la recherche d’un Protecteur du citoyen, les pièces exigées pour ce poste sont :

Certificat de nationalité, Certificat de notoriété publique, copie de l’acte de naissance, casier judiciaire, certificat de bonne vie et mœurs, certificat de décharge si vous avez été comptable de deniers publics et tout justificatif de l’intérêt porté pour les questions des droits humains.



Les candidats à ces foncions doivent déposer leur dossier au Secrétariat général du Sénat de la République, À PARTIR DU JEUDI 2 ET JUSQU'AU VENDREDI 10 MARS 2017 (date limite).



HL/ HaïtiLibre