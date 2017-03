Haïti - Politique : Jovenel Moïse en tournée agricole dans le Sud





Mardi, le Président Jovenel Moïse, accompagné de son épouse Martine et de son Chef de Cabinet, Wilson Laleau a visité plusieurs entreprises agricoles dans le département du Sud.



En début de matinée, le Chef de l'État a visité la coopérative Agri-Supply Co S.A, spécialisée dans l'exploitation du vétiver en Haïti et dirigée par Pierre Léger. Malgré une baisse des activités, Agri-Supply demeure la plus grande usine de vétiver environ 80% de la production mondiale et 50% du marché de la parfumerie international.



Par la suite Moïse s'est également rendu à la firme Unikode spécialisée dans la distillation de l'huile de vétiver, le traitement de l'eau de pluie et la transformation de la biomasse en énergie et insisté pour que l'État accompagne les entreprises autour du vétiver en vue d'encourager la production.



Plus tard dans la journée à Torbeck, le Chef de l’État, en présence du Député de Torbeck, Hervé Charles et de la Mairesse de la commune, Mme Guildie Joseph, de représentants du Ministère de l'agriculture et de notables de la commune a participé à la distribution de 1,800 sacs de 100 livres d'engrais aux planteurs de cette commune. Par sa présence, Jovenel Moïse voulait s'assurer que la distribution était transparente et juste, au bénéfice des agriculteurs.



Il en a profité, pour réitéré son engagement en faveur de l'agriculture et promis son plein soutien aux autorités locales. Il a insisté pour que la priorité soit accordée à l'irrigation des terres, à la construction et au drainage des routes dans la plaine de Torbeck « Je veux que les plaines d'Haïti arrivent à produire par année au moins 12 tonnes de riz par hectare » citant en exemple plusieurs pays ayant réussi avec l'agriculture. Pour que cela devienne une réalité en Haïti, il a invité les planteurs et les agriculteurs à se regrouper et à constituer des coopératives en vue de faciliter le développement de leurs projets.



