Haïti - Football : Le Maire de PAP signe un accord avec un Club Français





Lundi, en présence du Sénateur Patrice Dumont, du Chargé de coopération de l'Ambassade France, Damien Bauchan et des responsables de plusieurs clubs de football de Port-au-Prince, le Maire Ralph Youri Chevry a paraphé un accord de coopération avec Michel Rosak, Président du Club français de football ASA Montereau (Association Sportive Amicale Montereau, en Région parisienne)



Dans le cadre de cet accord le Club français s'engage à accompagner la Mairie de Port-au-Prince, dans ses objectifs de formation de jeunes footballeurs de la capitale, plus particulièrement ceux des écoles communales.



