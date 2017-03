Haïti - Agriculture : Lancement de l’Enquête Nationale de la Production Agricole





Le Ministère de l’Agriculture, informe le public en général et les planteurs en particulier, qu’il réalisera une Enquête Nationale de Production Agricole (ENPA) pour les campagnes d’automne et d’hiver 2016 du 8 au 31 mars 2017 sur l’ensemble du territoire national.



Cette enquête réalisée avec le support financier du Gouvernement Haïtien, du Programme Thématique de Sécurité Alimentaire (FSTP) de l’Union Européenne (UE), permettra au Ministère de collecter des données fiables et pertinentes sur la production des principales cultures et l’élevage des principales espèces exploitées au pays. L’enquête sera exécutée par l’Unité de Statistique Agricole et Informatique (USAI). Sur le terrain, l’USAI sera assistée par les Cellules Départementales de Statistique (CDS) des Directions Départementales Agricoles.



Les résultats de cette enquête serviront à l’État, aux ONG, aux Organisations Internationales, à l’Université, aux associations, coopératives, groupements, aux planteurs pour la prise de meilleures décisions en matière de politiques, de stratégies et d’interventions dans le cadre du développement du secteur agricole et du monde rural.



Les résultats préliminaires seront présentés en juin 2017.



HL/ HaïtiLibre