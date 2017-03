Haïti - FLASH : Décès de Thierry Gardère, le DG de Barbancourt





Mercredi, Thierry Gardère, le Directeur Général de la Société du Rhum Barbancourt, qu’il dirigeait depuis 1990, est décédé soudainement à l'âge de 65 ans. À Port-au-Prince, après être revenu de sa résidence secondaire de Jacmel un peu avant midi, il a été pris soudain d’un malaise respiratoire, conduit d’urgence à l’hôpital il s’est éteint en chemin, possiblement d’une embolie pulmonaire, selon une source proche.



La Société du Rhum Barbancourt fut fondée le 18 mars 1862 par Dupré Barbancourt, originaire de la Charente en France, qui utilisa pour son rhum la méthode charentaise de double distillation utilisée pour le cognac et le vieillissement en fût de chêne du Limousin.



Dupré Barbancourt ne laissant aucun héritier à sa mort, sa femme, Nathalie Gardère, géra la société, avec son neveu, Paul Gardère qui lui succéda à la tête de la société jusqu'à son décès en 1946. Suivant la tradition familiale, son fils Jean Gardère reprit le flambeau, jusqu'en 1990. Entrepreneur et visionnaire, ce dernier fut l'instigateur de la modernisation de la Société du Rhum Barbancourt. Au décès de Jean, son fils Thierry Gardère, quatrième génération de la famille pris la succession de la société.



Thierry Gardère était un industriel estimé de tous en plus d’être un grand mécène de la culture haïtienne. Aujourd’hui Haïti, a perdu un grand homme, un visionnaire qui a su faire rayonner Haïti sur tous les continents.



Toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches collaborateurs, à ses employés et amis. Que la terre lui soit légère.



HL/ HaïtiLibre