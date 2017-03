Haïti - Actualité : Zapping politique...





Carnaval national, 81 blessés et 82 arrestations :

Selon des informations officieuses circulant aux Cayes, plus d'une centaine de personnes auraient été blessées durant les 3 jours gras du Carnaval National. Toutefois, selon le bilan des autorités, durant ces 3 jours, 81 personnes ont été blessées dont 24 à l’armes blanches et la police a procédé à 82 arrestations pour des délits divers. Aucune perte de vie n’a été rapportée http://www.haitilibre.com/article-20240-haiti-politique-le-president-moise-salue-la-reussite-du-carnaval-national-2017.html



Jude Célestin : fausse page Facebook :

Le Bureau de Jude Célestin dénonce énergiquement la page Facebook intitulée « Jude Célestin lè a rive ». Le Bureau précise que des inconnus sont cachés derrière cette page pour offrir de fausses opportunités à des jeunes sur les réseaux sociaux. « Aucun message venant de cette page n'engage le citoyen Jude Célestin » le bureau demande à ces individus « d'arrêter cette campagne de dénigrement pour ne pas encourir les peines prévues par la justice haïtienne. »



28 mineurs haïtiens arrêtés pour consommation de marihuana :

Dans le cadre de sa campagne de moralité, le Commissaire du Gouvernement, Chef du Parquet de Port-au-Prince, Danton Léger annonce que 28 mineurs ont été arrêtés pour consommation de marihuana. Il seront envoyés devant leur juge a annoncé le Commissaire Léger.



Nouvel Ambassadeur du Chili en Haïti :

Le Gouvernement chilien, par l'intermédiaire du Chancelier Heraldo Munoz, a informé que la Présidente du Chili, Michelle Bachelet a nommé un nouvel Ambassadeur en Haïti. Il s'agit de Patricio Utreras, qui a déjà reçu l'approbation d'Haïti, un géographe à l'Université du Chili, diplômé de l'Académie diplomatique « Andrés Bello ». Avant sa nomination en Haïti, Patricio Utreras a exercé comme Ministre conseiller et Chef de la chancellerie à l'Ambassade du Chili aux États-Unis.



Don de 600 tonnes de riz de Taïwan :

Le Gouvernement de Taïwan (République de Chine) a remis un don de 600 tonnes métriques de riz à l’ONG « Food for the Poor » Haïti. Mgr Roger Beauvoir, ke responsable de l’ONG, a remercié l’État taïwanais via son diplomate pour cette aide humanitaire et cette coopération qui dure depuis déjà 7 ans.



HL/ HaïtiLibre