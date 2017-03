Haïti - Justice : 7ème mission de Gustavo Gallón en Haïti





L'Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Haïti, Gustavo Gallón, invité par le Gouvernement haïtien, est arrivée fin février et séjournera en Haïti jusqu’au 11 mars prochain, afin d'évaluer la situation des droits de l'homme et observer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses recommandations.



« Je vais analyser en particulier les progrès réalisés dans les domaines que j'ai réitéré dans mes rapports au Conseil des droits de l'homme telles que les élections, les conditions de détention, la détention préventive prolongée, l'alphabétisation, l'impunité pour les violations des droits humains commises dans le passé et la situation des victimes des catastrophes naturelles », a déclaré l'Expert.



Gustavo Gallón fera aussi un suivi de la situation des personnes qui ont été touchées par l'ouragan Matthew, quatre mois après du passage du désastre naturel, sans oublier la situation des personnes expulsées de République dominicaine ainsi que les problèmes liés au choléra.



Lors de cette septième visite, l'Expert indépendant rencontrera le nouveau Gouvernement issu des élections du 20 novembre 2016 « Je prends note des résultats définitifs des élections présidentielle, sénatoriales et législatives, et salue l'engagement montré par le Gouvernement provisoire pour garantir un processus électoral pacifique », a souligné M. Gallón. « Je partagerai avec les nouvelles autorités mes observations sur les principaux défis en matière des droits humains auxquels Haïti doit faire face ».



L'Expert indépendant rencontrera aussi d’autres autorités haïtiennes, y compris l'Office de la Protection du Citoyen, le corps diplomatique, des représentants de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (Minustah), des agences de l'ONU, des défenseurs des droits de l'homme et des organisations de la Société Civile.



HL/ HaïtiLibre