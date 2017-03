Haïti - René Préval : Les messages de sympathie arrivent de partout





Jack Guy Lafontant :

« J'exprime ma profonde tristesse suite au décès de l'ancien président René Préval. Haïti a perdu un grand fils. Que son âme repose en paix ! » Jack Guy Lafontant, Premier Ministre nommé de la République d'Haïti.



Jocelerme Privert :

« J’ai perdu un ami, un conseiller et un mentor. » Jocelerme Privert ex Président temporaire d’Haïti



Sénateur Youri Latortue :

« Je m'incline, avec respect, devant le départ du Président René Garcia Préval pour l'Orient Éternel. Mes sincères sympathies à sa famille tant biologique que politique, » Sénateur Youri Latortue, Président du Sénat.



Michel Martelly :

« Président Préval, Ti René, mon frère, mon ami et conseiller, ton départ nous laisse sous le choc. Un homme qui a servi son pays ne meurt jamais. Que ton âme repose en Paix ! » Michel Martelly, ex Président d’Haïti.



Ambassade de France en Haïti :

« L'Ambassade de France en Haïti rend hommage au Président René Préval et s'associe à la douleur de son épouse, de sa famille et du peuple haïtien. »



Ambassade de Suisse :

« L'Ambassade de Suisse en Haïti salue la mémoire de l'ancien Président Haïtien René Préval et présente ses condoléances au peuple haïtien. »



Chancellerie du Brésil :

Le ministère des Affaires étrangères du Brésil transmet « la solidarité du gouvernement brésilien avec le peuple et le gouvernement haïtien et présente ses condoléances à la famille de René Préval. »



Union Européenne :

« L'Union européenne adresse ses sincères condoléances aux autorités et au peuple haïtiens ainsi qu'aux proches et à la famille du défunt à l'occasion du soudain décès du Président René Préval. L'Union européenne salue la mémoire de cette personnalité qui s'est mise au service de son pays et qui a œuvré afin de le faire progresser sur les voies difficiles de la démocratie et du progrès économique et social. »



Sandra Honoré :

« Le Président René Préval fut un grand rassembleur et un fervent partisan du pluralisme politique, comme il l’a démontré au travers de ses deux mandats présidentiels [...] Il restera dans les mémoires comme une des plus grandes personnalités du pays [...] »



La Représentante spéciale du Secrétaire général « salue la mémoire de M. Préval et en ce moment douloureux, et présente ses plus sincères condoléances à son épouse Elisabeth, ses proches et sa famille politique, ainsi qu’au peuple haïtien. » Sandra Honoré, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti.



Sénatrice Dieudonné Luma Étienne (Nord) :

« J'ai appris avec beaucoup de tristesse l'annonce du décès de l’ancien Président René Préval. Mes sympathies à sa famille et amis affectés. »



Ambassadeur Bocchit Edmond :

« Adieu au mythique Président haïtien. Vous êtes parti laissant derrière vous le mystère d'avoir bouclé 2 mandats sans coup d’État ni exil » Bocchit Edmond Ambassadeur d'Haïti à Londres.



Le Consulat d'Haïti à Miami :

« Le Consulat Général d'Haïti à Miami présente ses condoléances à la famille de l'ancien Président de la République, Mr. René G. Préval. »



OEA, Luis Almagro :

« Toutes nos condoléances à Haïti à l'occasion du décès de l'ancien président René Préval. Solidarité envers sa famille et le peuple haïtien, » Luis Almagro, Secrétaire Général de l'Organisation des États Américains (OEA).



Ex Président Leonel Fernández :

« Nous exprimons nos plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple haïtien pour la mort de notre ami précieux René Préval, Président constitutionnel d'Haïti, un homme de Paix et très affable, avec qui j’ai cultivé une grande amitié, » Leonel Fernández ancien Président de la République Dominicaine.



Député Jerry Tardieu :

Jerry Tardieu qui a passé deux heures avec l’ancien président d’Haïti René Préval vendredi se dit étonné "Il était bien [...] Il n'avait pas l'air différent de tout autre jour. Je suis sous le choc, » Député Jerry Tardieu (Pétion-ville).



Député Gary Bodeau :

« Triste nouvelle pour le pays. L'ex-Président René Préval est mort ce 3 mars suite à un AVC. Mes sincères condoléances à la famille » Député de Delmas Gary Bodeau, Questeur du Bureau de la Chambre basse.



Le Maire Ralph Youri Chevry :

« Je me joins à la Nation haïtienne en deuil, face au décès de son Excellence M. René Garcia Préval. J'exprime mes sincères sympathies à sa femme et sa famille qui vivent un moment douloureux et triste. Nous avons perdu en ce jour un grand personnage de notre histoire » Ralph Youri Chevry, Maire de Port-au-Prince



Bureau des Jeunes d'Afrique en Haïti :

« Le Bureau des Jeunes d'Afrique en Haïti se courbe devant la mémoire de cette personnalité, simple, humble et d'une sagesse extraordinaire [...] En cette pénible circonstance, le Bureau des Jeunes d'Afrique en Haïti présente ses sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses amis et ses camarades et à tous ceux que cette disparition afflige. »



HL/ HaïtiLibre