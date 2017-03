Haïti - Actualité : Zapping politique...





AVIS : Funérailles de Thierry Gardère :

Les funérailles du PDG de la société du Rhum Barbancourt, Thierry Gardère, décédé le mercredi 1er mars 2017, à l’âge de 65 ans, seront chantées le mardi 7 mars 2017, en l’église Saint-Pierre de Pétion ville. http://www.haitilibre.com/article-20236-haiti-flash-deces-de-thierry-gardere-le-dg-de-barbancourt.html



Jack Guy Lafontant promet beaucoup... :

Jack Guy Lafontant, le Premier Ministre nommé, a donné l'assurance de lancer les grands chantiers de développement au cours des 100 premiers jours de son administration ; de répondre aux promesses de campagne du Président Jovenel Moïse. Affirmant que la priorité sera donnée au secteur économique pour qu'Haïti redevienne un pays propice aux investissements.



Les Sénateurs en retraite sur la côte des Arcadins :

Les 26 sénateurs en fonction et les 2 derniers sénateurs élus qui n’ont pas encore prêté serment, sont en retraite depuis vendredi à l’hôtel Royal Decameron, sur la côte des Arcadins. Les pères conscrits auront notamment à travailler à l’élaboration de l’agenda législatif, selon Youri Latortue, le Président du Sénat. Cette retraite prendra fin dimanche.



Vers un pacte de gouvernabilité économique :

Présentation, hier vendredi, à la chambre basse, d’une commission spéciale chargée d’élaborer un pacte de gouvernabilité économique. Elle est constituée de 7 Membres dont le Député Franck Lauture, Président et Gérard Paul Lorméus, secrétaire-rapporteur.



Tierry Gardère : Message de sympathie du CFI :

« C’est avec une grande tristesse que le Centre de Facilitation des Investissements (CFI) a appris le décès de Monsieur Thierry Gardère, le patron de Rhum Barbancourt, l’une des marques haïtiennes les plus connues a travers le monde. Le CFI regrette le départ d’un pionnier de la production nationale et d’un brillant gestionnaire et adresse ses plus sincères sympathies aux parents, alliés et collaborateurs éprouvés par cette perte. Que la terre lui soit légère !! »



Nesmy Manigat, réélu comme Président... :

L'Ambassade de France en Haïti félicite l’ancien Ministre de l’Éducation Nationale Nesmy Manigat pour sa réélection comme Président du Comité de gouvernance du Partenariat mondial pour l'Education.



