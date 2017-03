Haïti - Environnement : Lancement des travaux du Jardin botanique National





Lundi à Source Zabeth (Ganthier, Dept. Ouest), aura lieu la cérémonie de lancement des travaux d’aménagement du Jardin Botanique National d’Haïti (JBNH).



L’implantation de cette structure majeure d’éducation publique, de conservation de la biodiversité et de promotion du développement durable est le fruit d’un partenariat entre différents acteurs, notamment les Ministères de l’Éducation, de l’Environnement, de l’Agriculture, de la Faculté d’agronomie et de médecine vétérinaire, de l’Université d’État d’Haïti, de la Commission Nationale Haïtienne de Coopération avec l’UNESCO, du Conseil municipal de Ganthier et du Conseil d’Administration de la 2e section communale Balan, de cette même commune.



Rappelons que depuis septembre 2013, le Secrétariat permanent de la Commission nationale conduit cette initiative, sous recommandation de Michaëlle Jean, à l’époque Envoyée spéciale de l’UNESCO pour Haïti. Avec le support de plusieurs jardins botaniques du monde, les différents partenaires ont cru le moment venu de lancer officiellement ce projet afin de mobiliser les parties prenantes et les ressources nécessaires à l’aménagement du Jardin Botanique National d’Haïti.



Par ailleurs, un atelier international de formation au profit des cadres nationaux se tiendra du 6 au 9 mars 2017.



Notez qu’Haïti est l’un des rares pays à ne pas avoir de Jardin Botanique National, bien que ce soit une exigence de l’article 256 de la Constitution haïtienne de 1987 amendée.



Pour en savoir plus sur le projet de Jardin Botanique National, visitez : www.jardinbotaniquehaiti.org/



HL/ HaïtiLibre