Haïti - René Préval : Déclaration du Premier Ministre du Canada, Justin Trudeau





Samedi, suite du décès de l’ancien Président d’Haïti René Préval, le Premier Ministre du Canada, Justin Trudeau a fait la déclaration suivante :



« C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de René Préval, qui a été président d’Haïti à deux reprises.



M. Préval a d’abord été élu président en 1996. Il a quitté ses fonctions en 2001, devenant ainsi le premier Président élu d’Haïti à être demeuré en poste durant un mandat complet, avant d’accéder à nouveau à la présidence pour effectuer un autre mandat complet en 2006.



Le Canada se souviendra de son attachement au principe de la démocratie, pendant que nous continuons d’appuyer le développement d’Haïti et de travailler avec la population haïtienne pour qu’elle parvienne à surmonter les défis économiques et humanitaires auxquels elle est exposée.



Au nom du Gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos condoléances à la famille et aux amis de M. Préval, ainsi qu’à toute la population haïtienne. »



HL/ HaïtiLibre