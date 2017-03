Haïti - René Préval : Déclaration spéciale des pays de l'Alliance bolivarienne





« Les pays de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de Notre Amérique - Traité sur le commerce des peuples (ALBA-TCP) regrettent profondément la mort de l'ancien Président de la République sœur d'Haïti René Préval.



Ils reconnaissent que l'ancien Président Préval était un combattant fervent pour l'intégration de l'Amérique latine et les Caraïbes et en particulier, pour la réintégration du pays dans le contexte international, à travers l'adhésion à un mécanisme comme PetroCaribe, en cherchant à éliminer les inégalités sociales et à promouvoir la qualité de vie avec la participation effective du peuple haïtien.



Les pays de l'ALBA-TCP se rappelle de la participation, comme invité spécial, de l'ancien Président Préval au Ve Sommet des Chefs d'État et de gouvernement, tenue les 27 et 28 Avril, dans la ville de Tintorero, Venezuela, où il a laissé l’empreinte de son esprit intégrationniste et son engagement envers les valeurs et les principes du Droit international au profit des peuples d'Amérique latine et des Caraïbes.



René Préval a été une figure éminente de la République d'Haïti, qui a servi honorablement en tant que Président pour deux mandats, dans laquelle il a dirigé avec détermination, passion et force, en vertu des responsabilités qui lui ont été confiées par le vote libre et souverain de son peuple.



Nombreux sont les mérites et les réalisations qui peuvent se démarquer de la vie politique de Préval et de la gestion du Gouvernement d'Haïti, dans lequel il a entrepris des réformes économiques, il a mené une forte œuvre de la reconnaissance internationale des institutions du Gouvernement et de captation des aides suite au séisme de janvier 2010.



Les pays de l'ALBA-TCP souhaitent transmettre à sa famille, ses amis et tous les gens d'Haïti en général, leurs sincères condoléances en cette période difficile. »



