Haïti - René Préval : Condoléances du Premier Ministre québécois





Le Premier Ministre du Québec, Philippe Couillard et Christine St-Pierre, la Ministre des Relations internationales et de la Francophonie, rendent hommage à l'ancien Président de la République haïtienne, René Préval, décédé à l'âge de 74 ans http://www.haitilibre.com/article-20253-haiti-flash-rene-garcia-preval-est-decede-ce-vendredi.html



« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de René Préval. Une profonde amitié unit les peuples québécois et haïtien, et notre relation avec Haïti repose sur des liens durables. Nous nous rappellerons que c'est sous la présidence de René Préval que le Québec a grandement intensifié sa collaboration avec Haïti. C'est à ses côtés que le Québec s'était engagé à apporter son aide à la reconstruction du pays à la suite du tragique tremblement de terre qui avait affligé Haïti en janvier 2010. Mes pensées vont à sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de la population haïtienne, notamment celle établie au Québec, à qui je tiens à exprimer, au nom du Gouvernement du Québec, ma profonde sympathie, » Philippe Couillard.



« Je souhaite offrir mes sincères condoléances au peuple haïtien ainsi qu'à l'ensemble de la diaspora haïtienne présente au Québec. Le Québec et Haïti sont liés par plusieurs ententes, mais aussi et surtout aujourd'hui par le cœur. La solidarité et l'engagement du Québec pour Haïti s'expriment avec une force particulière en ces jours de deuil, » Christine St-Pierre.



HL/ HaïtiLibre