Haïti - Politique : Jovenel Moïse promet 4 millions de dollars à la Faculté d'Agronomie





Lundi, dans le cadre d'une campagne de relance de l'agriculture à travers le pays, le Président Jovenel Moïse, accompagné de son Directeur de Cabinet, Wilson Laleau et du Doyen de la Faculté, Jocelyn Louissaint a visité la Faculté d'Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV) à Damien.



La visite qui s'est déroulée dans une ambiance sereine, visait à s'enquérir de la situation de la Faculté et recueillir les doléances des étudiants. Conscient que le développement d'Haïti est indivisible de celui de ses universités, le Président Moïse s'est montré particulièrement préoccupé par les points abordés et a promis un montant de 4 millions de dollars dans le budget rectificatif, somme qui devrait permettre d’apporter certaines réponses urgentes, notamment dans la construction de nouveaux bâtiments pour la FAMV.



Par ailleurs, il a déclaré que des dispositions légales vont être prises afin de formaliser le programme « Kore Etidyan » et y apporter certaines innovations, soulignant « La Faculté d'Agronomie et de Médecine Vétérinaire, au même titre que les autres universités du pays, constitue une source de compétences et de savoir. Elle doit servir à revitaliser nos ressources naturelles et les richesses de notre sol. Pour y arriver, il est du devoir des dirigeants de travailler à leur renforcement. »



Jovenel Moïse a annoncé le départ, le 1er mai prochain, de la tournée de la caravane du changement dans la vallée de l'Artibonite avec le démarrage des travaux de drainage au niveau de ce département affirmant « Cette démarche participe de ma vision d'une Haïti autosuffisante sur le plan alimentaire impliquant le renforcement de toutes les institutions liées au développement agricole. »



HL/ HaïtiLibre