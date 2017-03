Haïti - Actualité : Zapping politique...





Arrestation de deux dangereux individus :

La Police dans le département du Nord procédé à l'arrestation de Géffard Armstrong et Sevelma Alizé, deux présumés bandits, recherchés pour assassinat et association de malfaiteurs.



Danilo Medina solidaire avec Haïti :

Suite au décès de l’ancien Président René Préval, dans une lettre adressée à son homologue haïtien Jovenel Moïse via la Chacellerie, le Président dominicain Danilo Medina Sanchez, se solidarise avec le peuple et le gouvernement haïtien. « Nous nous unissons au peuple et au Gouvernement haïtien, au nom du peuple et du gouvernement de la République Dominicaine et en mon nom propre » demandant d'étendre ses condoléances à la famille et aux proches de René Préval.



Un haïtien 2e Prix au concours international de poésie :

Carl Withsler A. Benoît, un jeune haïtien natif des Gonaïves, a remporté le deuxième prix de la 18e édition du « Concours international de poésie en langue française ». Une centaine de jeunes de 15 à 25 ans en provenance entre autres du Canada, de la France et de la Suisse, participaient au concours, Carl est le seul haïtien à avoir atteint la phase finale du concours.



Distribution de 6,000 l de lait aux détenus :

L’Ambassade du Canada en Haïti, en collaboration avec la compagnie canadienne MERA, a procédé à la distribution de 6,000 litres de lait de Soya aux prisonniers du pénitencier national, cette action intervient suite à la multiplication des cas de décès dans les prisons du pays. Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH) présent à cet évènement, a visité les cellules, le dispensaire et la cuisine du pénitencier avant de remercier l’Ambassade du Canada et tous ceux qui œuvrent à l’amélioration des conditions de vie des détenus en Haïti.



Exposition au CEP, sur les femmes :

Le Conseil Électoral Provisoire (CEP), informe la population en général qu'il organise une série d'activités à l'occasion de la Journée internationale des femmes (8 mars) en partenariat avec la Fondation Internationale des Systèmes Electoraux (IFES) et ONU Femmes. Cette série d'activités, comprendra notamment, le vernissage d'une exposition sur la participation des femmes dans le processus électoral, mercredi 8 mars à partir de 1h00 p.m. dans les locaux du CEP à Pétion ville. L'exposition durera un mois.



Sympathies du Brésil :

« Le Gouvernement brésilien a appris, avec tristesse, la mort de l’ex-Président de la République d’Haïti, René Préval. Le Gouvernement brésilien exprime sa solidarité à l’égard du peuple et du Gouvernement haïtiens et présente aux membres de la famille de l’ex-Président René Préval ses sincères condoléances. »



Ouverture d’un livre de condoléance en RD :

L'Ambassade d'Haïti en Républicaine a ouvert ce mardi, un livre de condoléances pour la mort de l'ancien Président René Préval http://www.haitilibre.com/article-20272-haiti-actualite-zapping-politique.html



HL/ HaïtiLibre