Haïti - Culture : Liliane Marie Laurence Ulysee 2ème Dauphine de Miss Canada 2017





Justin Viard, le Consul Général d’Haiti à Montréal est heureux d’annoncer que Liliane Marie Laurence Ulysse, d’origine haïtienne, lors du Grand Gala des finalistes du concours de Miss Canada 2017, qui s’est tenu le samedi 4 mars 2017 à l’hôtel Sheraton de Laval (Québec) a été élue à l’unanimité 2ème dauphine de cette prestigieuse compétition.



Cette victoire après celle de l’haïtienne Raquel Pelissier élue 1ère Dauphine lors de la 65ème Édition de la prestigieuse compétition internationale de Miss Univers, http://www.haitilibre.com/article-19952-haiti-flash-miss-haiti-elue-1ere-dauphine-a-miss-univers.html prouve une nouvelle fois tout le potentiel de de la femme haïtienne alliant la beauté à l’intelligence.



Le Consulat Général d`Haïti à Montréal remercie la Communauté haïtienne de Montréal et tous les compatriotes à travers le monde qui se sont regroupés derrière elle afin que son rêve devienne réalité et que vibre à nouveau la fierté haïtienne à l’échelle planétaire.



Classement Miss Canada :

Miss Canada : Ciara Thompson (Reine)

1ère Dauphine : Vanessa Lapointe

2ème dauphine : Liliane Marie Laurence Ulysse



En savoir plus sur Liliane Marie Laurence Ulysse :

D’origine haïtienne, Liliale Ulysse est arrivée au Canada à l’âge de 12 ans. Elle est étudiante finissante en Sociologie et en Développement international à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Elle se définit comme une femme déterminée, positive, responsable, dynamique, ambitieuse et persévérante. Ouverte d’esprit et naturellement curieuse, elle cherche toujours à rencontrer de nouvelles personnes et à découvrir de nouvelles cultures. Elle se veut une source d’inspiration et de motivation pour les jeunes au Canada et partout dans le monde.



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-20207-icihaiti-miss-canada-la-canado-haitienne-liliane-ulysse-2eme-au-classement-des-internautes.html

http://www.haitilibre.com/article-20117-haiti-culture-une-haitiano-canadienne-finaliste-a-miss-canada.html

http://www.haitilibre.com/article-19952-haiti-flash-miss-haiti-elue-1ere-dauphine-a-miss-univers.html



S/ HaïtiLibre