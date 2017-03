Haïti - Actualité : Zapping politique...





Les 2 derniers Sénateurs validés :

Mardi, les pouvoirs des nouveaux sénateurs du PHTK Pierre François Sildor et Ralph Féthière ont été validés par l’Assemblée des sénateurs. Le rapport de la Commission de validation a été adopté par l’Assemblée : 23 sénateurs ont voté pour, 0 contre et 2 abstentions. Portant le nombre de sénateurs à 28, sans compter l’absence de l’élu de la Grand’Anse, Guy Philippe.



PM : Commission de vérification au Sénat :

Mardi une séance s’est tenue au Sénat de la République, durant laquelle a été constituée une commission de 7 membres chargée d’analyser les pièces déposées, la semaine dernière, au grand corps par le Premier ministre nommé. La commission est composée des sénateurs Dieudone Luma Étienne (PHTK), Antonio Cheramy (Vérité), Jean Renel Sénatus (LIDE), Kédelaire Augustin (PHTK), Dieupie Chérubin (KID), Nahoon Marcellus (Bouclier) et Joseph Lambert (KONA) ; et a 48 heures pour produire son rapport.



La Première Dame à la prison des femmes de Cabaret :

Le 8 mars est la fête de toutes les femmes, même pour celles qui sont en prison. La Première Dame, Martine Moïse, est à la prison civile des femmes de Cabaret pour fêter avec celles qui sont privées de liberté « Elles doivent continuer à se battre car la vie n’est pas finie. Bonne fête à toutes les femmes qui sont en prison » Elle a aussi procédé à la distribution d’une série de kits hygiéniques et a plaidé pour la réinsertion de ces femmes après leur libération. Par ailleurs mardi elle a rendu visite aux enfants du Centre d'accueil de Carrefour déclarant « Nos enfants sont la relève de notre société, travaillons pour leur bien-être et leur avenir. »



Condoléance du Général Prosper Avril :

« Terrifiante nouvelle que celle du décès surprenant du Président René Préval. Je m’incline avec respect devant sa dépouille. Paix à son âme ! » Général Prosper Avril, ancien Président d’Haïti.



Obsèque de Thierry Gardère :

Mardi, Lucien Jura‏, a participé aux obsèques de Thierry Gardère à l'église Saint-Pierre de Pétion-ville, en tant que représentant du Président Jovenel Moïse.



Liste de Registres de condoléances :



Mexico :

Un registre de condoléances est ouvert à l'Ambassade d’Haïti à Mexico au Sierra Vertientes 840, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo 11000, les 9 et 10 mars 2017 de 10h00 a.m. à 3h00 p.m.



Orlando :

Un registre de condoléance est ouvert du 7 au 10 mars 2017 au Consulat de la République d'Haïti à Orlando suite au décès de l'ancien Président Préval - 1616 E Colonial Dr, Orlando, FL 32803



Atlanta :

Un registre de condoléances est ouvert au Consulat Général d’Haïti à Atlanta à partir de ce mercredi 8 Mars jusqu’au vendredi 10 Mars 2017 de 10h00 a.m. à 1h00 p.m.



Vietnam :

Un livre de condoléances a été ouvert dans l'enceinte de l'Ambassade de la République d'Haïti au Vietnam les 7, 8 et 9 mars 2017.



Montréal :

Un Registre de condoléances est ouvert au Consulat Général d’Haïti à Montréal, situé au 300 Rue Léo Pariseau, suite 1100, pendant tout le mois de mars 2017, de 11h00 à 16h00.



Ambassade d’Haïti au Canada :

Un livre de condoléances est ouvert à la Mission, les mercredi 8 et jeudi 9 mars 2017, de 10h00 à 15h00 au 85, rue Albert, bureau 1110, Ottawa (Ontario)



HL/ HaïtiLibre