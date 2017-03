Haïti - Québec : Don de matériels des sapeurs pompiers de Granby





Le Consulat Général d’Haïti à Montréal a reçu récemment un lot de matériel du Service des incendies de Granby, une Ville des Cantons de l’Est du Québec. Ce lot comprend 17 boîtes contenant 55 tenues d’intervention, 9 manteaux et 10 casques de pompier.



Ce don fait suite à un entretien l’été dernier, entre le Consul Général Justin Viard, et le Directeur du Service des incendies de la Ville de Granby, Pierre Lacombe, au cours duquel ce dernier avait exprimé le désir de la ville de mettre ces équipements au service des sapeurs-pompiers haïtiens.



À cet effet, le Conseil municipal de Granby avait pris une résolution en novembre 2016 confirmant l’octroi de ces équipements au Service des incendies d’Haïti. Par la suite, le Conseil municipal avaient adressé une correspondance en décembre dernier à la Mission consulaire pour lui faire part de cette décision.



Le Consulat Général d’Haïti à Montréal, au nom du Gouvernement haïtien, remercie le Conseil municipal et le Service des incendies de la Ville de Granby de leur générosité et souhaite que ce geste ouvre la voie à la coopération dans d’autres domaines, entre la Ville de Granby et certaines villes d’Haïti.



HL/ HaïtiLibre