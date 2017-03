Haïti - Social : Non à la débauche, opération «réveil de la population»





Un regroupement d’organisations de la Société Civile : Fanm Deside, SOFA, AFASDA, CONHANE, RNDDH, CE-JILAP, CARDH, POHDH et MOUFHED exigent que les autorités haïtiennes freinent la débauche juvénile et la dévalorisation du carnaval et de la culture haïtienne.



Ce regroupement rappelle que le carnaval haïtien a toujours été considéré comme l'événement culturelle plus attendu de l'année. Soulignant qu’au début, les groupes musicaux et les bandes à pied puisaient dans des histoires vécues, des épopées pour chanter et dépeindre la réalité sociale haïtienne. Des groupes de danse et de théâtre, pour leur part, faisaient usage de leur créativité pour représenter des scènes de la vie courante et faire passer des messages de sensibilisation et de formation aux membres de la communauté.



Le regroupement déplore que « Depuis plusieurs années, cette forme de communication, appréciée par la société, a disparu pour laisser la place à des textes crus, sans inspiration, sans aucun respect pour la culture haïtienne et les habitudes ancestrales et surtout, pour le corps des femmes et des jeunes filles. Aujourd'hui, les incitations à la violence et à la débauche juvénile, sont légion. Les injures à peine voilées à l'encontre des femmes et des jeunes filles constituent la seule inspiration des auteurs de la majorité des textes carnavalesques. Par ailleurs, de nombreux Disc-Jockey ont pris l'habitude de diffuser des musiques injurieuses, attaquant les femmes et les jeunes filles dans leur dignité. Des femmes et des jeunes filles nues ou presque, sont payées pour danser de manière lascive [...]



Il est donc clair que la société haïtienne assiste à la dépravation de la jeunesse haïtienne et à la dévalorisation du carnaval et de la culture haïtienne. »



Le regroupement souligne que les rares dispositions de la loi portant sur la débauche de la jeunesse ne répriment pas ces situations. C'est pourquoi, le regroupement exige :

«

« Que le Parlement haïtien légifère sur les risques de débauche de la jeunesse haïtienne, la dévalorisation du carnaval et de la culture haïtienne et édicte des sanctions sévères à l'encontre des groupes musicaux, des Disc-Jockey et de toute personne qui incitent la jeunesse à se débaucher ;





Qu'un organe de protection de la communication audiovisuelle soit mis sur pied dans les plus brefs ·délais, avec pour obligation de vérifier la conformité des textes par rapport à la culture haïtienne en général et au principe des bonnes mœurs en particulier ;





Qu'un contrôle des textes musicaux soit réalisé et que les textes à caractère discriminatoire, xénophobe, injurieux, dénigrants, contraires à la protection des mineurs, incitant à la débauche et irrespectueux de la culture haïtienne, des droits de la personne humaine, des droits des femmes, ainsi que les textes, soient interdits de diffusion ;





Que les activités nocturnes soient proscrites aux mineurs et que les responsables de clubs leur interdisent l'entrée ;





Qu'il soit clairement interdit aux mineurs de fumer et de consommer de l'alcool ;





Que les activités qui s'adressent à la jeunesse à savoir, journées récréatives, after-school, soient rigoureusement contrôlées ;





Que tous les programmes nationaux et officiels de débauche, tels que Ti Sourit, soient interdits sur le territoire national et qu'ils soient remplacés par des forums communautaires réalisés en fin de semaine et dans l'après-midi.

»

Dans le cadre de l'Opération «Réveil de la population», une pétition est ouverte à la signature et est disponible à la population aux locaux des organisations du regroupement ainsi que dans leurs structures départementales « Une société se construit sur le respect. Apprenons à nos jeunes à se respecter et à respecter les autres. Réveillons-nous et préservons la jeunesse haïtienne ! »



HL/ S/ HaïtiLibre