Haïti - France : Programme de formation sur l’énergie solaire





Mercredi Jean David Génesté, le Secrétaire d’État à la formation professionnelle a signé une lettre d’intention avec Michel Le Dévéhat Représentant du Département promotion de la mobilité et des formations internationales du Ministère de l’Éducation Nationale de France et François Milioni, Représentant de la Fondation Schneider Electric en vue de la mise en place en Haïti d’un programme de formation sur l’énergie solaire.



Cette lettre mentionne notamment la création début 2018, d’un Centre de formation professionnel franco-haïtien destiné aux métiers liés à l’énergie solaire. Un accord devrait finalisé dans les 6 prochains mois.



Le Secrétaire d’État Génesté a salué l’appui de la France et souhaité que cette coopération sera des plus fructueuse.



Michel Le Dévéhat, a précisé que les professionnels haïtiens seront formés au niveau du standard international dans trois centres satellites où interviendront principalement les experts français, soulignant que « La formation des formateurs et l’élaboration du cursus sont les premiers pas à franchir pour rendre le projet opérationnel ». Cette initiative devrait à terme conduire à la création de formations secondaires et supérieures dans la filière énergie solaire.



La fourniture des matériels nécessaires aux travaux pratiques, sera prise en charge par Schneider Electric à indiqué François Milioni, convaincu que la collaboration entre la France et Haïti donnera d’excellents résultats dans la formation sur les énergies renouvelables et ouvrira la porte à la création de nouvelle entreprises en Haïti.



HI/ HaïtiLibre