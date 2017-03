Haïti - Actualité : Zapping politique...





Tirs sur la voiture du Directeur du BMPAD :

Mercredi en milieu de journée, la voiture ou se trouvait Patrick Noramé, Directeur du Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement (BMPAD) son chauffeur et son agent de sécurité rapproché a essuyé des tirs à l’angle des rues Casséus et Bellevue, à Pacot. Aucune victime n’est a déploré dans cette agression dont les auteurs n’ont ont pas été identifiés.



Propos de Jovenel Moïse :

« Ma vision d’une Haïti autosuffisante sur le plan alimentaire passe par un renforcement des institutions liées à l’agriculture... Rentabiliser les ressources naturelles d’Haïti, voilà une tâche à laquelle mon administration va s’atteler sans délai, » a déclaré le Président Jovenel Moïse lors d'une visite la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire à Damien http://www.haitilibre.com/article-20289-haiti-politique-jovenel-moise-promet-4-millions-de-dollars-a-la-faculte-d-agronomie.html



Lafontant dépose ses pièces à la Chambre basse :

Mercredi le Premier Ministre nommé Jack Guy Lafontant a déposé les pièces exigées par la Constitution à la Chambre des députés qui devrait former sous peu une Commission en vue d’analyser la conformité des documents déposés



René Préval, rappel funérailles :

Le vendredi 10 mars : exposition du corps de René Préval au Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH) ; Samedi 11 mars: Messe chantée au kiosque Oxide Jeanty ; Dimanche, 12 mars: inhumation à Marmelade, sa ville natale.



150 dossiers devant le BCEN :

Pas moins de 150 dossiers de contestation concernant les élections locales ont été déposés au Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN), a fait savoir Uder Antoine, Directeur Exécutif du Conseil Électoral Provisoire (CEP), soulignant qu’ils seront tous traités au cours du mois de mars.



L’OHDH appelle à la fermeture du Pénitencier National :

L’Observatoire Haïtien des Droits Humains (OHDH) appelle à la fermeture du Pénitencier national pour restructuration. Ces recommandations surviennent à la suite d’une visite guidée dans le plus grand centre carcéral du pays, les responsables de l’OHDH estiment que cette prison constitue un centre de torture. http://www.haitilibre.com/article-20013-haiti-flash-cauchemar-au-penitencier-national.html



Livre de condoléance à Miami :

Le Consulat Général d'Haïti à Miami informe le public qu’un livre de condoléances est ouvert à tous ceux qui souhaitent transmettre leurs mots de réconfort, les jeudi 9 mars et vendredi 10 mars 2017, de 10h00 à 14h00, au Consulat situé au 259 SW 13th ST, 2e étage, Miami, FL 33130.



HL/ HaïtiLibre