Haïti - Jacmel : Relance agricole dans la section communale la Montagne





Dans l’objectif d’accompagner les planteurs dans la préparation de leurs parcelles de terre pour la campagne de printemps, la Fondation Jacques Khawlya, a démarré depuis deux semaines, un ensemble de travaux agricoles dans la section communale la Montagne de Jacmel.



Une équipe d’opérateurs, dotée d’équipements et de matériels agricoles dont un tracteur, viennent apporter leur support aux paysans dans la préparation de leurs parcelles, pour la mise en terre de plantules et de semences, dans plusieurs habitations de la Montagne dont : Colin, Terre rouge, Lavachi, Nan Wat, Grefye et Lavalèt.





Outre l’absence de machines et de techniciens pour accompagner les paysans, l’inaccessibilité à des semences et engrais, qui constituent un handicap pour l’avancement de l’agriculture dans cette section, les changements climatiques affectent aussi le secteur agricole de la Montagne. Une situation qui commence à décourager certains paysans, tandis que d’autres ont déjà abandonné leurs terres pour se rendre en République Dominicaine, au Brésil ou au Chilie, en quête d’une vie meilleure...



Très préoccupés par ces problèmes, plusieurs leaders et notables ont sollicité l’appui de la Fondation Jacques Khawly non seulement pour accompagner les paysans sur le plan technique, mais aussi pour relancer le secteur agricole dans cette zone.



Tout en saluant cette initiative prise visant l’encouragement de la production nationale, Aladin Robespierre, le CASEC sortant de la section la Montagne, a fait savoir que 21 parcelles de terre (variant entre 25/100 à un carreau chacune) avaient déjà été labourées mécaniquement, ajoutant que cette activité compte toucher davantage de bénéficiaires à travers d’autres habitations.



En début de semaine, une délégation conduite par Jacques Junior Khawly, l’un des responsables de la Fondation Jacques Khawly, accompagné d’agronomes, de médecins et d’autres personnalités ainsi que de journalistes, a effectué une visite de supervision et d’exploration à la Montagne. Jacques Junior Khawly a rappelé que le secteur agricole constitue l’une des priorités de sa Fondation convaincu que l’agriculture est un pôle pouvant augmenter l’économie du pays ajoutant « Nous comptons aussi distribuer de semences et de l’engrais aux paysans dans les jours avenirs. Toutefois, mon équipe et moi, de concert avec l’association des planteurs, allons faire une évaluation préalablement »



De leurs côtés, Marie-France Erneste, Michel Nau et Joseph Espady, planteurs et notables de la zone, n’ont pas caché leur satisfaction pour les travaux réalisés.



En savoir plus sur la section communale la Montagne de Jacmel :

Composée de 52 habitations, la section communale la Montagne de Jacmel, a une population estimée d'environ 35,000 habitants. Elle a comme principale culture, le maïs, le haricot, le manioc, le sorgho, la patate et la banane. Cependant, durant les cinq dernières années, le secteur agricole dans cette zone a fait face à de sérieux problèmes qui ont engendré une faible production et un manque de revenus pour les agriculteurs.



HL/ HaïtiLibre / Claudy Bélizaire (Correspondant Jacmel)