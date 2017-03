Haïti - Actualité : Zapping politique...





Le PM dépose sa Politique Générale :

Le Premier ministre nommé, Jack Guy Lafontant s'est rendu hier jeudi au Palais Législatif pour déposer une copie de l'énoncé de sa politique générale. « Il a fait le dépôt de sa déclaration de politique générale ce matin. On devrait le recevoir lundi prochain pour l’énoncé de sa politique générale », a indiqué le Président du Sénat, Youri Latortue ajoutr



Jacmel : La DGI souillée de matière fécale :

Mercredi, les locaux de la Direction Générale des Impôts (DGI) de Jacmel ont été souillés de matières fécales. Cet actes aurait été fait par des individus non identifiés dans la nuit du mardi au mercredi 8 mars. Mercredi, les employés de la DGI ont refuser de travailler en signe de protestation devant l’insalubrité de leur lieu de travail.



Lafontant, 50% de chance d’être ratifié :

Le Sénateur Joseph Lambert, allié du PHTK, déclare que jusqu’à présent, le Premier Ministre nommé le Dr Jack Guy Lafontant, a 50% de chance d’obtenir un vote favorable des Sénateurs et 50% de chance d’être rejeté. Le Sénateur Youri Latortue, Président du Sénat, abonde dans le même sens, affirmant que la majorité qui supporte présentement le Premier Ministre au Sénat est fragile.



René Préval : message de la Chambre des députés :

« La Chambre des Députés se courbe devant la dépouille de René Garcia Préval dont les qualités de modération, d'humilité, de sens de dialogue avec les autres pouvoirs et surtout celui de la mesure au timon de l'Etat lui ont valu deux mandats à la présidence de la République [...] Au nom de tous les Honorables Députés et en son nom propre, le Président de la Chambre des Députés, présente ses condoléances émues à tous les membres de sa famille et à tous ses anciens Collaborateurs dans sa gestion difficile de la chose publique et au peuple haïtien particulièrement éploré dans circonstance. »

Le couple Présidentiel à un dîner-causerie :

Dans le cadre de la journée internationale de la femme, le couple Présidentiel, a participé à un dîner-causerie avec des leaders féminins et des représentants d’organisations internationales qui luttent pour l’équité du genre en Haïti,



L’OEA observe 1 minute de silence :

Le Conseil Permanent de l'Organisation des États Américains (OEA) a observé une minute de silence en mémoire de l'ancien président d'Haïti, René Garcia Préval.



HL/ HaïtiLibre