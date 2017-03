Haïti - Élections : Début des audiences du BCEN





Léopold Berlanger, le Président du Conseil Électoral Provisoire (CEP) informe les partis, groupements politiques et les candidats concernés en particulier et le public en général, que « la session du Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) devant reconnaitre des recours exercés suite à l'affichage des décisions des Bureaux du Contentieux Électoral Communal (BCEC), relatives aux résultats préliminaires des élections des collectivités locales, débute le lundi 13 mars 2017 [...] »



Pas moins de 150 dossiers de contestation concernant les élections locales, ont été déposés au BCEN.



« Le Conseil, invite toutes les parties concernées, contestataires et contestées, à assister au tirage au sort qui aura lieu le même jour à compter de 9h00 a.m. »



Note : Les affaires concernant la circonscription de Plaisance du Nord (Législatives complémentaires / Député) et le Département du Centre pour le Tiers du Sénat seront également entendues pendant celle nouvelle session du BCEN.



HL/ HaïtiLibre