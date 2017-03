Haïti - Actualité : Zapping politique...





BCEN, échec du recours d’Abel Descollines :

La demande de récusation des juges du Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) : Frinel Joseph, Jean Bernard Lucien, Jacky C. Pierre et Lewis Pierre, accusés de favoritisme par le candidat au Sénat (Centre) Abel Descolines (KID) a été jugée irrecevable par le CEP. Le BCEN donne donc la victoire à Rony Celestin au détriment d’Abel Descollines.



René Préval : Hommage de 3 anciens Chefs d’État :

Hier vendredi trois anciens Chefs d'État, Jocelerme Privert, Michel Martelly et Prosper Avril ont rendu hommage à René Préval au Musée du Panthéon National (MUPANAH).



Haïti à EduSpot (Paris) :

Une délégation haïtienne du Ministère de l’Éducation Nationale a participé à Paris à la 1ère Édition d’EduSpot (8 au 10 mars 2017), le rendez-vous des acteurs du numérique pour l'éducation, en présence de la Ministre française de l'Éducation, Mme Najat Vallaud-Belkacem. L’occasion pour la délégation haïtienne d’identifier des initiatives porteuses et de poursuivre le partenariat avec le Réseau Canopé pour la formation des enseignants utilisant les nouvelles technologies http://www.haitilibre.com/article-19828-haiti-education-cooperation-franco-haitienne-partenariat-renforce.html



Michaëlle Jean en Haïti :

Ce samedi, Michaëlle Jean, la Secrétaire générale de la Francophonie, era en Haïti pour assister aux funérailles nationales de l'ancien Président René Préval décédé le 3 mars 2017. Durant son séjour à Port-au-Prince Mme Jean s'entretiendra avec le Président Jovenel Moïse.



Visite du maire de Grandby au maire Chevry :

Dans le cadre des activités du Programme de Coopération Municipale (PCM), Ralph Youri Chevry, le Maire de Port-au-Prince, a reçu Pascal Monin, le Maire de la Ville de Granby (Québec, Canada). qui était accompagné de son Directeur Général, pour partager avec les autorités municipales et les hauts cadres de la Mairie, ses expériences ainsi que les défis auxquels il fait face en tant que Maire d'une ville en pleine croissance.



Ratification de 4 Instruments internationaux :

Jeudi, le Bureau de l'Assemblée Nationale, conformément à l'article 98.3 alinéa 3 de la Constitution, a informé les sénateurs et députés de la 50 ème législature, qu'une séance en Assemblée Nationale se tiendra le mercredi 15 mars à 11h00 a.m., au Palais législatif en vue de procéder à la ratification de 4 conventions internationales soumises par l'Exécutif.



