Haïti - Politique : Double inauguration présidentielle à Saint-Louis du Nord





Samedi à Saint-Louis du Nord (département du Nord-Ouest), le Président Jovenel Moïse, accompagné de son Chef de Cabinet, Wilson Laleau, a inauguré le parc sportif Nelson Petit-Frère.



Cette infrastructure sportive dont la construction a été initiée sous la présidence de l’ancien Président Michel Martelly, comprend un terrain de football, un terrain de basket-ball et un vestiaire, pouvant accueillir des compétitions sportives régionales.



Par ailleurs, accompagné des sénateurs du Nord-Ouest, Kédlaire Augustin et Onondieu Louis, le Chef de l'État a également procédé à l'inauguration d'un bureau de la Direction Générale des Impôts (DGI) dans la commune de Saint-Louis du Nord qui permettra aux contribuables de la zone, de renouveler leur passeport, leur permis de conduire et de retirer leur extrait d'archives.



HL/ HaïtiLibre