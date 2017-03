Haïti - Caricom/Cuba : 5ème réunion des ministres des Affaires Étrangères à la Havane





Samedi, les Ministres des Affaires étrangères de la Communauté des Caraïbes (Caricom) se sont réunis à la Havane, pour la 5ème réunion des ministres des Affaires étrangères de la Caricom.



Bruno Rodriguez le Ministre cubain des Affaires étrangères, dans son discours d’ouverture a lancé un appel à l’unité, la coopération et l'intégration des Caraïbes afin de renforcer les liens entre les nations de la région. Il a demandé instamment de promouvoir la construction d'une Caraïbes plus prospère, équitable, durable et solidaire comme l'Association des États des Caraïbes, l'Alliance Bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA) et de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), des instruments indispensables, légitimes de consultations politiques.



De plus, dans l'esprit de solidarité et de coopération, il a exhorté la région à renforcer son soutien à Haïti pour la récupération, la reconstruction et le développement afin que le pays puisse surmonter définitivement les dommages de l'ouragan Matthew qui a frappé Haïti début d’octobre 2016.

Haïti était représenté à ce Sommet par Jean Warnard Dorneval, Conseiller du Président Moïse, qui dans son intervention a souligné qu’Haït était l’un des pays les plus touchés au monde par les effets du changement climatique, réitérant fermement l’ouverture d’Haïti à la coopération avec les pays de la Caricom.



Au cours de la réunion, il est prévu la signature de plusieurs accords concernants entre autres : l'éducation, la santé, les risques naturelles, la construction, les ressources humaines et la formation dans le domaine de l'énergie.



HL/ HaïtiLibre