Haïti - FLASH : Terrible drame routier aux Gonaïves au moins 34 morts...





Dimanche matin avant le levée du jour, à l’entrée des Gonaïves, après avoir renversé deux passants, le chauffeur d’un autobus a pris le fuite et percuté de plein fouet trois bandes à pied (rara), selon les premières informations...



"Le bus a d'abord heurté deux piétons, faisant un mort et un blessé. Il s'est alors enfui et s'est trouvé face à trois bandes de rara. Il leur a foncé dessus et 33 personnes sont mortes," a expliqué Marie-Alta Jean Baptiste, directrice de la DPC.



Selon un premier bilan de la Protection civile il y aurait au moins 34 morts et une quinzaine de blessés...



Pour sa part Faustin Joseph, coordonnateur de la protection civile pour le département de l'Artibonite, a indiqué que les gens qui n'ont pas été victimes de l'accident ont tenté de brûler l'autobus avec ses passagers dedans... précisant que suite à l'intervention des policiers le bus, ses passagers et son chauffeur ont été placés en sécurité dans le commissariat de Gonaïves.



Autres informations à venir...



HL/ HaïtiLibre