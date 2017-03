Haïti - Social : Mission de la FLGL pour relancer l'économie de la pêche à Anse du Clerc





Vendredi, une mission conjointe de la Fondation Dr Louis G. Lamothe (FLGL) et de l'organisation « We Are The Oceans » (WATO), composée entre autres de l'ancien Premier Ministre Laurent Lamothe, Rose Anne Auguste, Daisy Kendrick et Ower Jude, s'est rendue à Anse du Clerc (Abricots), dans le département de la Grand'Anse, dans le but de favoriser la relance de l'économie de la pêche dans cette localité suite au passage de l'ouragan Matthew.



La délégation a été accueillie par Ricardo Jean Louis, le Maire des Abricots, son Adjoint Séraphin Brunache, du Président du Conseil d’Administration de Section Communale (CASEC), Pasteur Francky Jeune et de la population du bourg d'Anse du Clerc.



Après des visites d’évaluation et de collecte des besoins auprès des pêcheurs en octobre http://www.icihaiti.com/article-19077-icihaiti-cholera-laurent-lamothe-dans-le-departement-de-la-grand-anse.html et novembre 2016, la FLGL a mobilisé des partenaires pour construire un avenir soutenable pour la relance de l'économie de la pêche à Anse du Clerc.



WATO, une organisation basée en Angleterre, un partenaire privilégié de la FLGL, a décidé d'accompagner plus de 80 pêcheurs et 18 marchandes de fruits de mer à Anse du Clerc.



L'objectif de cette mission, était d’initier d'une part, un partenariat entre les pêcheurs, WATO et la FLGL et d'autre part de distribuer une centaine de glacières aux pêcheurs et aux marchandes pour la conservation des fruits de mer. De plus, la FLGL a profité de cette mission pour distribuer 120 lampes, offertes gracieusement par Élizabeth Borno, aux associations de femmes d’Anse du Clerc.







La Fondation Dr Louis G. Lamothe croit qu'un accompagnement suivi des pêcheurs d'Anse du Clerc, est indispensable pour les aider à remonter la pente après le passage de Matthew et la Fondation entend rester à leurs côtés, tout au long de ce processus de recapitalisation au profit de l'économie locale.



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-20015-icihaiti-anse-du-clerc-vers-la-rehabilitation-de-l-ecole-nationale.html

http://www.icihaiti.com/article-19077-icihaiti-cholera-laurent-lamothe-dans-le-departement-de-la-grand-anse.html



HL/ HaïtiLibre