Haïti - Politique : Tournée nocturne de chantiers, du Président Moïse





Dans la nuit du dimanche 12 mars, le Président Jovenel Moïse, accompagné de l'Ingénieur Joiséus Nader, Directeur du Service d'Entretien des Équipements Urbains et Ruraux, a effectué une tournée de plusieurs chantiers du centre-ville de Port-au-Prince, dans le cadre du renforcement des infrastructures de la rivière Bois-de-chêne.



En vue d'une évaluation de l'état des infrastructures routières, des canaux de déversement et des divers ponts, le Chef de l'État a visité entre autres dans les environs du Champ de mars : l'état du Canal du Bois de chêne, les artères du Cimetière de Port-au-Prince et du Portail Léogane jusqu'à proximité du Village de Dieu où se déversent les eaux à la mer. Par ces visites, le Président Moïse souhaitait s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux qui se déroulent déjà dans ces différents sites menant au Bois de Chêne.



Le Chef de l’État est convaincu que le Centre-ville de la Capitale doit changer de visage, être plus accessible et qu’il faut renforcer ses infrastructures physiques contre les inondations et autres risques naturelles.



HL/ HaïtiLibre