Haïti - Économie : Près de 200 milliards de Gourdes de dettes





Selon Jean Dorat André, Directeur adjoint au Trésor Public du Ministère de l’Économie et des Finances, la dette d’Haïti approche des 200 milliards de Gourdes (197.8 milliards - décembre 2016) soit près de 39% du Produit Intérieur Brut (PIB).



La dette de l’État envers la Banque de la république d’Haïti (BRH) représente près de 90% de la dette interne (60 milliards en décembre 2016) et s’élève à 54 milliards de gourdes (septembre 2016)



Le Venezuela est la principale dette externe d’Haïti évaluée à 1.7 milliard de dollars (septembre 2016) soit près de 80% du totale de la dette externe d’Haïti. Une dette du Venezuelal dont le montant mensuelle (8 millions de dollars) est de plus en plus élevée en raison de la dévaluation de la Gourdes. En septembre 2016 il fallait 520 millions de Gourdes par mois pour payer le Venezuela, en mars 2017 il faut 552 millions de gourdes pour payer le même montant, soit 32 millions de Gourdes supplémentaires...



Face à cette dégringolade de notre monnaie nationale qui approche du seuil des 70 gourdes pour un dollar, Jean Baden Dubois, le Gouverneur de la BRH a annoncé l’injection sur le marché des changes de 120 à 150 millions de dollars dans les six prochains mois, pour réduire les tensions sur le marché.



Toutefois, il souligne qu’il est clair que la BRH ne pourra pas faire des miracles pour inverser cette tendance et qu’il va falloir pour le Gouvernement, gagner une bataille, celle de la relance de la production nationale et de la stabilité politique, qui permettront l’augmentation des exportations et des investissements étrangers en Haïti.



Rappelons qu’un ensemble de facteurs affectent l’économie haïtienne : Haïti importe environ 4 milliards de dollars annuellement et exporte pour un milliard, soit 250 millions de dollars exportés pour chaque milliard importé ; la diminution de l’aide externe, qui a été réduite à 345 millions de dollars en 2016, principalement à cause de la baisse du prix du pétrole qui a affecté le Programme PetroCaribe et pour des raisons politiques, Haïti ayant été dirigé durant 1 an par un gouvernement de transition, que l’international avait refusé de financer.



Le Président Jovenel Moise et son Gouvernement vont devoir surmonter ces importants défis entre autres : la fluctuation de la Gourde et les faibles recettes fiscales [moins d’1 milliard de dollars], ce qui entrainera des décisions difficiles et impopulaires, notamment sur l’augmentation des recettes et l’élargissement de l’assiette fiscale, qui semblent inévitables.



S/ HaïtiLibre