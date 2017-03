Haïti - FLASH : Pas de quorum au Sénat - Composition du Cabinet Ministériel





Ce lundi était prévue la séance au sénat pour la présentation de l'énoncé de la Politique Général http://www.haitilibre.com/article-20324-haiti-flash-declaration-de-politique-generale-de-jack-guy-lafontant-texte-integral.html du Premier ministre nommé Jean Guy Lafontant, la séance n'a pas pu se tenir faute de quorum, après un 2e appel nominal, la séance est suspendue jusqu'à nouvel ordre.



Selon les premières informations les sénateurs du PHTK auraient été insatisfait des négociations et ont infirmé le quorum. Après l'adoption de l'ordre du jour quatre sénateurs ont quitté la salle Jean Marie Ralph Fethière (PHTK), Carl Murat Cantave ((Ayiti an Aksyon), Nahoum Marcellus (Bouclier) et Dieupie Chérubin (KID).



Toutefois un arrêté daté du 12 mars et signé par le Premier ministre Jean Guy Lafontant et par le Président Jovenel Moïse nomme le Cabinet Ministériel, qui est composé de 18 ministres dont 5 femmes.



Le citoyen Aviol Fleurant est nommé Ministre de la Planification et de la Coopération Externe ;

Le citoyen Jude Alix Patrick Salomon est nommé Ministre de l’Economie et des Finances ;

Le citoyen Carmel André Béliard est nommé Ministre de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural ;

Le citoyen Fritz Caillot st nommé Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications ;

Le citoyen Pierre Marie Du Meny est nommé Ministre du Commerce et de l’Industrie ;

Le citoyen Pierre Simon Georges est nommé Ministre de l’Environnement ;

La citoyenne Colombe Emilie Jessy Menos est nommée Ministre du Tourisme ;

Le citoyen Heidi Fortuné est nommé Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ;

La citoyenne Stéphanie Auguste est nommée Ministre des Haïtiens vivant à l’Etranger ;

Le citoyen Antonio Rodrigue est nommé Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes ;

Le citoyen Max Rudolph Saint-Albin est nommé Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales ;

Le citoyen Pierre Josué Agénor Cadet est nommé Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;

Le citoyen Roosevelt Bellevue est nommé Ministre des Affaires Sociales et du Travail ;

La citoyenne Marie Greta Roy Clément est nommée Ministre de la Santé Publique et de la Population ;

La citoyenne Eunide Innocent est nommée Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes ;

La citoyenne Régime Lamur est nommée Ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action Civique ;

Le citoyen Limond Toussaint est nommé Ministre de la Culture et de la Communication ;

Le citoyen Hervé Denis est nommé Ministre de la Défense ;



Note : Cette composition de Cabinet Ministériel pourrait se voir modifier suite à de nouvelles négociations entre les différentes parties.



HL/ HaïtiLibre