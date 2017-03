iciHaïti - Environnement : Validation de la politique nationale sur les changements climatiques





Vendredi, le Ministère de l’environnement en collaboration avec l’Union Européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a organisé un atelier d’échanges et de validation de la politique nationale sur les changements climatiques.



« Doter le pays d’une politique nationale pouvant servir de guide aux décideurs est le principal objectif visé, » a expliqué le Ministre démissionnaire Simon Dieuseul Desras



Le document « De la montagne à la mer » prend en compte les problèmes de vulnérabilité,de résilience, de déforestation que confronte le pays qui ne possède aujourd’hui guère plus de 2% de couverture végétale a indiqué le Ministre Desras qui a souligné que le secteur hydrique demeurait le plus préoccupant.



Les changements climatiques constituent un enjeu environnemental et socio-économique sans précédent. Fort de tous ces constats des pistes de solution ont été donc proposés à travers ce document qui a fait l’objet de discussion dans cet atelier.



Classé 3e parmi les 10 pays les plus affectés par les événements météorologiques extrêmes, Haïti doit disposer d’une politique nationale sur les changements climatiques, une étape importante dans le cadre de l’application de l’accord de Paris (COP 21) et d’un changement de paradigme dans sa façon de gouverner.



IH/ iciHaïti