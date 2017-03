Haïti - FLASH : Qui sont ces nouveaux Ministres ?





Par arrêté daté du 12 mars et signé par le Premier Ministre nommé Jean Guy Lafontant et par le Président Jovenel Moïse un Cabinet Ministériel a été composé de 18 ministres dont 5 femmes. Mais si certains nom ne sont pas inconnu, pour être déjà dans le gouvernement ce n'est pas le cas de la plupart pour la majorité du public.



Liste des Ministres, quelques informations en bref :



Aviol Fleurant : Ministre de la Planification et de la Coopération Externe

Ministre démissionnaire, a occupé le même poste dans le Gouvernement Privert.



Jude Alix Patrick Salomon : Ministre de l’Économie et des Finances

Il a été Directeur Général de l'Inspection Général des Finances.



Carmel André Béliard : Ministre de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural

Il a travaillé comme Ingénieur agronome au Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement.



Fritz Caillot : Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications

Ingénieur, il a été Directeur Général au Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications.



Pierre Marie Du Meny : Ministre du Commerce et de l’Industrie

Informations à venir



Pierre Simon Georges : Ministre de l’Environnement

Il été Conseiller électoral au Conseil Électoral Provisoire (CEP) et aussi trésorier.



Colombe Emilie Jessy Menos : Ministre du Tourisme

Directrice des relations publiques depuis 2013 au Ministère du Tourisme.



Heidi Fortuné : Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique

Juge d’instruction au tribunal de première instance du Cap-Haïtien, il a intégré la Commission Présidentielle sur la Détention Préventive Prolongée en 2016.



Stéphanie Auguste : Ministre des Haïtiens Vivant à l’Etranger

Informations à venir



Antonio Rodrigue : Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes

Il a été Ambassadeur d'Haïti au Bahamas.



Max Rudolph Saint-Albin : Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales

Il a été Directeur Général de l'Office Assurance Accidents du Travail, Maladie, Maternité (OFATMA), puis un des Conseiller du Président Jovenel Moïse.



Pierre Josué Agénor Cadet : Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle

Il a été professeur de sciences sociales à l’Institution du Sacré-Cœur de Turgeau et à Saint-Louis de Gonzague notamment.



Roosevelt Bellevue : Ministre des Affaires Sociales et du Travail

Informations à venir



Marie Greta Roy Clément : Ministre de la Santé Publique et de la Population

Docteur en médecine, elle a été Présidente de l'Association médicale haïtienne (AMH) de 2013 à 2015.



Eunide Innocent : Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes

Elle est membre du Réseau Pluriel des Femmes de Partis Politiques (PLuri-Femmes).



Régime Lamur : Ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action Civique

Ex Secrétaire technique de la Commission Mixe Bilatérale (CMB) et aussi Ambassadrice d'Haïti au Panama



Limond Toussaint : Ministre de la Culture et de la Communication

Informations à venir



Hervé Denis : Ministre de la Défense

Ancien Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti (CCIH), a également été Ambassadeur. Près de 20 ans d’expérience dans l'administration publique.



