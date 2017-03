Haïti - Football : La Juventus FC des Cayes en tête du CHFP





Dimanche, lors de la 2ème journée de la compétition du 1er derby local de la saison, disputé au Parc Larco, la Juventus FC des Cayes, s’est imposée [2-1] contre America FC, une 2e victoire après celle contre le Fica [3-2].



Avec ce 2e succès et profitant du match nul [0-0] de l'ancien leader Cavaly AS face au Baltimore SC de Saint-Marc, la Juventus s’installe en tête du classement du Championnat Haïtien de Football Professionnel (CHFP) et remporte le derby cayen.



Match Juventus - America :

Rhau Widmarc 25' et Yves Adlin 27’ Dorimain ont douché America Fc première période [2-0] avant qu'Hilaire Orius réduise le score [2-1] à la 60e minute.



Résultats des 8 rencontres :

1 - Eclair AC vs Tempête FC : [1-1] Hellas Timothé 83' - Aristil Michelin 90 +2

2 - Ouanaminthe FC-Racing FC [1-1] Élysée Albert (90+2)- Daniel Densely 65'

3 - AS Mirbalais vs Real Hope [1-0] Therson Philippe 89'

4 - America - Juventus : [1-2] Hilaire Orellus 60'- Rhau Widmarc 25' , Yves Adlin Dorimain 27'

5 - FC Petit Gôave vs ASC : [1-0] Jean Baptiste Gladiani

6 - FICA vs Don Bosco : [1-0] Stanley Bocius 3'

7 - Racing CH vs AS Sud'Est : [1-1] Jean Wisner Derival -

8 - Baltimore SC-Cavaly AS : [0-0]



BF/ HaïtiLibre