Haïti - Culture : Quinzaine de la Francophonie 2017 (Programme)





Du 16 au 28 mars se déroulera la Quinzaine de la Francophonie en Haïti. L'Ambassade de France en Haïti partenaires de longue date de cet évènement et son réseau, se mobiliseront de nouveau pour contribuer à sa réussite. Cinéma, musique, théâtre et concours de français auront lieu à l'Institut Français en Haïti (IFH) ainsi que dans les cinq Alliances françaises du pays.



PROGRAMME :



THÉÂTRE - Tournée « Cyrano Project » (16 au 23 mars) :

Après Molière en 2016, le réseau culturel français en Haïti vous propose de découvrir ou redécouvrir le chef d'œuvre d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac : l'une des pièces de théâtre les plus célèbres du répertoire français. Venue spécialement de France, la Compagnie « Face Nord » sera en tournée dans les cinq Alliances françaises d'Haïti ainsi qu'à Port-au-Prince pour offrir 7 représentations d'un Cyrano revisité !



« Cyrano project » de Caroline Boisson avec Jérôme Sauvion : le 16 mars à l'IFH, le 17 mars aux Gonaïves, le 18 mars au Cap Haïtien, le 20 mars à la FOKAL, le 21 mars à Jacmel, le 22 mars aux Cayes et le 23 mars à Jérémie.



CINÉMA - Festival du Film francophone (20 au 28 mars) :

La seconde édition du Festival présentera une sélection de 20 films de réalisateurs francophones projetés sur grand écran dans différents endroits de la capitale : IFH, FOKAL, résidence des Lauriers, Cinémathèque de Pétionville, REV Cinéma, Yanvalou et place Jérémie. Le Festival sera dédié cette année aux « Femmes du monde » et mettra à l'honneur le travail de réalisatrices ainsi que des œuvres consacrées à l'égalité des genres.



Nouveauté cette année : la mise en place d'un laboratoire de création en partenariat avec le Ciné Institute de Jacmel et le Festival OFF-Courts de Trouville-sur-Mer. Deux intervenants français encadreront de jeunes cinéastes haïtiens dans la production de courts-métrages tout au long de la semaine, laquelle sera clôturée par une soirée de restitution.



Programme complet :www.ambafrance-ht.org/Festival-du-film-francophone-2eme-edition



LANGUE FRANÇAISE - Dictée la Plume d'or (22 mars) :

Grand concours de français ne nécessitant pas de préparation spéciale, destiné aux étudiants du réseau des Alliances françaises dans le monde (minimum niveau A2).



En même temps que dans les 428 Alliances françaises réparties dans le monde, qui participent cette année à l'évènement, les candidats des Alliances du Cap, de Jacmel, des Cayes, des Gonaïves et de Jérémie composeront pendant 2h30 mn sous la surveillance d'un professeur. Le premier lauréat de la Plume d'or se verra offrir une semaine à Paris en mars 2018 tandis que des Diplôme d'Honneur seront décernés aux 100 suivants. Alors que 6 candidats haïtiens figuraient déjà l'an passé parmi ces lauréats, nous espérons qu'ils seront encore plus nombreux à se voir récompensés à l'issue de cette nouvelle édition.



MUSIQUE : Finale du Concours national de chanson francophone (23 mars) :

Concours national de chanson francophone visant à récompenser des artistes musiciens haïtiens d'expression française.



Sélectionnés aux quatre coins du pays grâce au réseau des Alliances françaises, une nouvelle génération de jeunes auteurs compositeurs et interprètes de talent viendront disputer la grande finale qui aura lieu à l'IFH devant un jury prestigieux. Reprises célèbres ou compositions originales, les finalistes du Concours national de chanson francophone devront interpréter leur morceau en live pour tenter de remporter le prix de la meilleure composition originale ou le prix de la meilleure interprétation. Le concours national de chanson francophone est organisé en partenariat avec le lycée français Alexandre Dumas, l'Organisation internationale de la Francophonie, l'ambassade du Canada, l'ambassade de Suisse et Wallonie Bruxelle.



HL/ HaïtiLibre