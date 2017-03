Haïti - Actualité : Zapping politique...





Accident Gonaïves nouveau Bilan :

À propos de l'accident survenu aux Gonaïves le dimanche 12 mars http://www.haitilibre.com/article-20343-haiti-flash-terrible-drame-routier-aux-gonaives-au-moins-34-morts.html la Direction de la Protection Civile a communiqué un nouveau bilan qui s’élève à « 38 morts et 17 blessés. Ces derniers sont soignés à l’Hôpital La Providence »



Jovenel Moïse fête chez l’Archevêque Nugent :

Lundi soir, le Président Jovenel Moïse a participé chez le nonce apostolique, l’Archevêque Eugène Martin Nugent, au quatrième anniversaire de l'élection du Pape François au Vatican.



Accident : vers des funérailles collectives :

Mardi Lucien Jura, Porte-parole de la présidence a annoncé que la présidence d’Haïti projetait d’organiser des funérailles collectives pour les 38 victimes des Gonaïves, pour le moment aucune date n'a été retenue mais il a confirmé la présence de Jovenel Moïse à ces funérailles.



Propos de Jovenel Moïse :

« Notre génération doit faire tous les sacrifices nécessaires pour restituer à Haïti le statut qui est le sien dans le concert des nations... Une Haïti fière, digne, prospère et souveraine » a déclaré le Président Jovenel Moïse.



Travaux de modernisation à l’Aéroport Toussaint Louverture :

Dans le cadre des projets initiés par la Direction Générale de l’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN), visant la modernisation des infrastructures aéroportuaires du pays, l’ingénieur Harry Clinton, Directeur Général de l’AAN, a visité les travaux de construction de « la route-rampe » située à côté du Salon Diplomatique de l’Aéroport International Toussaint Louverture. Cette route-rampe d’une longueur de 80 mètres sera revêtue de « béton bitumeux ».



Atelier sur la productivité :

Lundi, l'Association des Industries d'Haïti (ADIH), de concert avec le Bureau International du Travail (BIT) et la Confédération Caribéenne des Employeurs (CCE), a organisé à l'intension des chefs d'entreprises haïtiennes, un atelier de travail sur la productivité.



Merci Plan International :

Durement affectée par le passage de Matthew en octobre dernier, l'École Nationale des Filles de Dame-Marie est en train d'être réparée par Plan International Haïti, grâce à un financement de Plan Canada. Les travaux seront terminés dans le courant du mois d’avril 2017.



HL/ HaïtiLibre