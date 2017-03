Haïti - FLASH : Politique Général du PM Jack Guy Lafontant, débats toujours en cours





Après l’échec lundi de la séance de présentation de l'énoncé de la Politique Général du Premier ministre nommé Jack Guy Lafontant http://www.haitilibre.com/article-20353-haiti-flash-pas-de-quorum-au-senat-composition-du-cabinet-ministeriel.html faute de quorum après le départ de 4 sénateurs... http://www.haitilibre.com/article-20359-haiti-politique-pourquoi-des-senateurs-ont-ils-infirme-le-quorum.html une nouvelle séance a eu lieu ce mercredi 15 mars durant laquelle le Premier ministre nommé a été en mesure de présenter sa Politique général aux sénateurs.



Le Premier ministre nommé Jack Guy Lafontant était accompagné du même cabinet ministériel que celui qui devait être présenté lundi http://www.haitilibre.com/article-20353-haiti-flash-pas-de-quorum-au-senat-composition-du-cabinet-ministeriel.html http://www.haitilibre.com/article-20358-haiti-flash-qui-sont-ces-nouveaux-ministres.html



Dans un premier temps a été présenté le rapport sur les documents déposé par Jack Guy Lafontant, suivi de longues discussions qui ont durée 3 heures, soulevant des doutes sur sa nationalité, sur le fait qu'il n'avait pas payé ses impôts, sur comment il a obtenu sa patente pour exercer... jugeant incomplet le travail de la commission et réclamant une série de pièces manquantes.



"[...] vu que nous n'avons pas les capacités de nous prononcer sur le choix du Premier ministre, pour dire s'il a les qualités ou pas, vue que ce travail a été réalisé par le présidente de la République qui s'est fait sur le choix, le Premier ministre est donc un Premier ministre nommé et par conséquent a formé son Gouvernement, sur cette base, il y a une seule voie, et c'est la voie constitutionnelle [...]" tel sont les conclusions du rapport.



Une proposition pour différer la session pour recevoir les pièces des ministres a été rejetée par 5 pour, 19 contres et 3 abstentions.



Ensuite à 21h06 le Premier ministre nommé a fait lecture de sa Déclaration de Politique Générale : http://www.haitilibre.com/docs/declaration-de-politique-generale-lafontant.pdf par la suite le Sénat a observé une pause avant le début des débats qui sera suivi du vote, surement dans quelques heures...



MAJ 6h00 : Ce jeudi à 6 heures du matin les sénateurs débattent toujours sur la Politique Général du Premier ministre nommé Jack Guy Lafontant, soulevant les manquements pour leur département respectif, présentant leur doléances... et le PM répondant par de nouvelles promesses...



