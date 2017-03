Haïti - FLASH : L'énoncé de Politique Générale est accepté par le Sénat





Suite à la présentation de la Politique Générale du Premier ministre Jack Guy Lafontant http://www.haitilibre.com/article-20374-haiti-politique-jack-guy-lafontant-vient-de-presenter-sa-politique-general-au-senat.html , cette dernière a été sujet d'un débat qui a commencé vers 23h30 et duré jusqu'à 6h23 de ce jeudi, où sénateurs ont exprimé leur idées, posé des questions au Premier ministre nommé, soulevant les manquements pour leur département respectif, présentant leur doléances... et le PM répondant par de nouvelles promesses...



Puis a été lu l'article 158 de la Constitution 1987 amendée "Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d’obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d’un vote de non confiance par l’une des deux (2) Chambres, la procédure recommence," avant de passer au vote.



Le quorum juste avant du vote était de 28 sénateurs présent.



Le PM avait besoin de 16 voix pour que son énoncé de Politique générale soit accepté.



Ce jeudi 16 mars à 6h26 le vote a eu lieu, l'énoncé de Politique général du Premier ministre nommé Jack Guy Lafontant a obtenu au Sénat, 20 pour, 0 contre, 7 abstentions.



Maintenant le Premier ministre nommé Jack Guy Lafontant doit se présenter devant la Chambre des Députés pour essayer également d'obtenir un vote de confiance.



HL/ HaïtiLibre