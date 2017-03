Haïti - AVIS : Examens d’État, calendrier officiel des épreuves 2017





Mercredi, suite au réaménagement effectué dans le calendrier scolaire 2016-2017, après le passage de Matthew sur Haïti début octobre 2016, le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) a rappelé dans une note officielle, les dates retenues pour les examens officiels 2017 :



- Examens de 9ème année fondamentale : du 3 au 5 juillet ;

- Examens des Écoles Normales d'Instituteurs (ENI) et des Centres d'Éducation Familiale (CEF) : du 3 au 7 juillet ;

- Examens du bac : du 10 au 13 juillet ;

- 2ème Session spéciale des recalés : du 21 au 24 août ;

- Examens de Formation Technique et Professionnelle (FTP) : 31 juillet au 5 août.



Le Ministère demande aux directeurs départementaux de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la pleine application de cette décision.



HL/ HaïtiLibre