Haïti - Canada : Journée de promotion d'Haïti





Mercredi 17 mai, dans le cadre de la célébration des 150 ans de la confédération canadienne, la ville d’Ottawa invite toutes les ambassades accréditées au Canada à participer à cette grandiose manifestation, en leur offrant chacune une journée lors de laquelle elles pourront faire la promotion de leur culture respective. Toutes les cérémonies organisées par le Corps diplomatique se tiendront au « Lansdowne Park Horticulture Building », espace mis à la disposition des ambassades par la Ville d’Ottawa.



L’Ambassade d’Haïti au Canada, répondant cette invitation a décidé d’intégrer les festivités de cet événement en organisant le mercredi 17 mai (la veille de la commémoration de la fête nationale du Drapeau haïtien), une journée de promotion d’Haïti. De 11h00 à 21h00 heures, l’Ambassade aménagera une grande foire-exposition au cours de laquelle seront mis en valeur, différents produits du terroir. Des kiosques d’information, de présentation, de vente, des différents articles et produits d’Haïti, seront mis à la disposition d’un large public.



Cette activité vise les secteurs notamment : l’artisanat, l’investissement, le commerce, le tourisme, l’éducation, l’art culinaire, la musique et la danse. L’Ambassade compte sur la collaboration et les suggestions des associations communautaires de la région pour la réussite de cette journée.



Fidèle à la tradition, Frantz Liautaud, l’Ambassadeur d’Haïti au Canada, accueillera vendredi midi, pour une grande réception, les membres du Corps diplomatique, les représentants du gouvernement canadien, ainsi que les représentants de la communauté haïtienne.



La partie culturelle de la journée sera animée par : un groupe de troubadours, des ateliers interactifs de danse, de tambour, de contes pour les jeunes et d’autres activités ludiques et promotionnelles.



L’Ambassade d’Haïti au Canada compte vous voir en grand nombre à cette foire-exposition ouverte à tous.



HL/ HaïtiLibre