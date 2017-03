Haïti - Éducation : Graduation de la première Promotion de la FGOC





Vendredi 24 mars aura lieu, à partir de 10h30 a.m. à l’Auditorium du Campus Henry Christophe de l’Université d’Etat d’Haïti à Limonade (CHC-UEH-L), la cérémonie de graduation de la Première promotion de la Formation en Gestion des Organisations Culturelles (FGOC). 21 étudiants, reçus aux examens finaux recevront leur certificat durant cette cérémonie.



Le « Pwogram Ewopeyen pou Kore Kilti » (Programme Européen pour la Culture), financé à 90% par l’Union Européenne sur 30 mois de 2015 à 2017, est mis en oeuvre par le Volontariat pour le Développement d’Haïti (VDH) en partenariat avec la Fondation AfricAmericA et de l’ONG italienne COOPI (Cooperazione Internazionale).



Ce Programme vise à contribuer, à travers la culture, au développement économique et social d’Haïti, en renforçant les capacités opérationnelles des organisations culturelles et des professionnels de la culture, à travers la constitution d’un fonds d’appui à la création/production/diffusion, la formation (académique et technique) et le développement de marchés à l’international.



Plus spécifiquement, pour la première promotion, la FGOC, a offert 450 heures de cours répartis en 5 modules portant sur : les approches de la culture, le contexte haïtien et les pratiques professionnelles, le droit, la gestion de projet culturel et enfin, les stratégies de communication. Les cours ont été réalisés par des professeurs universitaires et des professionnels reconnus dans le secteur et ont été complétés par un stage en organisation culturelle d’une durée d’un mois et demi.



HL/ HaïtiLibre