Haïti - Justice : Une fois de plus, Aristide ne s’est pas présenté devant la justice





Jeudi 16 mars, dans le cadre de l’instruction du dossier Jean Anthony Nazaire impliqué dans une affaire de blanchiment d’avoirs, l’ex Président Jean Bertrand Aristide http://www.haitilibre.com/article-20369-haiti-justice-aristide-appele-a-comparaitre-en-justice.html n’a pas répondu présent, une nouvelle fois, au mandat de comparution à titre de témoin, émis par le juge d’instruction Jean Wilner Morin. qui en conséquence a reporté cette audition au 30 mars prochain.



Selon les informations disponibles, il y aurait d’un part un vice de forme évoqué dans le mandat de comparution, concernant l’absence d’identification du mois de la rédaction dudit mandat ainsi que de sa date de signature.



D’autre part Me Gervais Charles un des avocats d’Aristide, explique que son collègue Mario Joseph avocat d’Aristide chargé de ce dossier, qui a reçu ce mandat en ses bureaux, n’était pas en Haïti. Une lettre demandant le report de cette audition aurait été envoyée par Me Mario Joseph, s’appuyant sur la Constitution en son article 25.1 qui stipule « Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d’un témoin de son choix ».



Me Gervais Charles, informe que son client est prêt à répondre à toute nouvelle invitation du juge et que Me Mario Joseph sera présent en Haïti.



Toutefois, rappelons que l’ancien Président Aristide, ne s’est jamais présenté à aucune des convocations de la justice haïtienne pour diverses affaires depuis 2014, ses avocats multipliant les reports pour une multitudes de raisons...



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20369-haiti-justice-aristide-appele-a-comparaitre-en-justice.html



TB/ HaïtiLibre