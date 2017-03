Haïti - Sécurité : La PNH se prépare au retrait progressif de la Minustah





Dans le cadre des activités du « Comité de Mise en Oeuvre et de Suivi » (COMOS) de la Police National d’Haïti (PNH) une soixantaine de personnalités de la PNH, des ambassades des pays amis et bailleurs (France, Canada, États-Unis, Brésil incluant en plus à cette réunion le Japon et l’Argentine) et de la Mission onusienne de stabilisation, se sont réunies récemment autour principalement de la question de l’après Minustah.



« Dans la perspective du retrait progressif de la Minustah, qui pourrait être annoncé par le Conseil de sécurité au mois d’avril, il est un impératif de se concentrer sur des projets concrets et réalisables à court terme [...] » a déclaré le Commandant de la composante police des Nations Unies (UNPol) le Général de Brigade Monchotte à l’ouverture de la rencontre.



Un retrait qui pourrait intervenir au moment où la PNH est présentée par son Directeur Général, Michel-Ange Gédéon comme « un moteur qui fonctionne à plein régime » cependant, l’institution policière « doit encore grandir et se renforcer », plaide le nouveau plan de développement stratégique de la PNH 2017-2021 http://www.haitilibre.com/article-20184-haiti-actualite-zapping-politique.html , qui a été présenté aux bailleurs à cette réunion\. Ce plan qui veut pérenniser les acquis, vise l’augmentation des effectifs et le renforcement des capacités.



Le Commissaire divisionnaire James Boyard, l’un des acteurs du nouveau plan, indique que « le nouveau document stratégique a été élaboré dans une perspective d’appropriation plus profonde mais également dans la perspective d’une autonomisation de la PNH dans la dynamique de retrait de la Minustah ».



3 autres volets ont été présentés aux bailleurs :



Le Chef de l’unité des garde-côtes a présenté un projet de renforcement de son unité visant un accroissement des effectifs et des équipements appropriés ;



La consolidation de la Direction de la police frontalière dans la perspective d’une protection du territoire national contre le crime organisée ;



Le plan de renforcement de la Direction de l’Administration pénitentiaire (DAP) alors qu’Haïti ne compte que 3 établissements pénitentiaires respectant les standards. Toutes les autres prisons du pays sont l’héritage des anciennes forces armées d’Haïti.



HL/ HaïtiLibre