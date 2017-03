Haïti - Santé : Ouverture officielle du Premier hôpital de Côtes-de-Fer





La Catholic Medical Mission Board » (CMMB) va ouvrir officiellement un nouveau Centre de santé à Côtes-de-Fer dans le Sud-Est d'Haïti, qui desservira plus de 50,000 membres de la communauté qui n'avaient pas accès à des soins de santé de qualité. La cérémonie de consécration religieuse de l'hôpital Evêque Joseph M. Sullivan, sera célébrée à Côtes-de-Fer par le Conseil d'administration, les donateurs et les partenaires du CMMB le lundi 20 mars 2017



L'hôpital fournira des installations pour des accouchements et des interventions chirurgicales sans risque, fournira des soins prénatals, postnatals et pédiatriques, offrira des services de pharmacie et un endroit pour recevoir des soins d'urgence. Le centre de santé a été ouvert en partenariat avec Mercy Health, un système de soins de santé catholique desservant l'Ohio et le Kentucky. Mercy Health a été le principal bailleur de fonds de l'hôpital, fournissant une subvention de 2 millions de dollars pour sa construction http://www.haitilibre.com/article-9748-haiti-sante-subvention-de-2-millions-de-dollars-pour-un-centre-de-sante-a-cotes-de-fer.html



« Nous sommes ravis d'ouvrir le Centre de santé Evêque Joseph M. Sullivan à Côtes-de-Fer, qui fournira des services de soins critiques à certaines des communautés les plus marginalisées d'Haïti » a déclaré Bruce Wilkinson, président et chef de la direction du CMMB.



L'hôpital ouvrira avec le soutien du Ministère de la santé publique et de la population d'Haïti, qui fournira du personnel technique et de soutien et de la communauté des Côtes-de-Fer qui a fait don du terrain au à la CMMB sur lequel se trouve maintenant l'hôpital. Une maison d'hôtes, rattachée à l'hôpital, accueillera des bénévoles qui offrent des services spécialisés et des formations pour aider à renforcer les capacités du personnel local haïtien.



«En réunissant des professionnels de la santé haïtiens et des équipements modernes et des installations de santé, le Centre de santé Evêque Joseph M. Sullivan permettra de fournir des soins de haute qualité dans une zone où de nombreux résidents n'ont pas accès au traitement, » a indiqué Dianne Jean-François, Directrice nationale de la CMMB en Haïti « Avec la participation active de la communauté et l'accent mis sur la formation et le partage des connaissances, le centre de santé renforcera le système de santé local de façon durable et à long terme ».



Au cours des 10 prochaines années, des services dentaires et ophtalmologiques seront ajoutés à l'hôpital, en plus d'un Centre communautaire et des logements du personnel. Le Centre communautaire servira de ressource aux membres de la collectivité et au personnel pour faciliter l'accès à l'information sur la santé et servir d'institution de formation pour les médecins et les infirmières haïtiennes.



HL/ HaïtiLibre