Haïti - Santé : Le Cabinet du Président Moïse, reçoit une délégation de la Croix Rouge





Une Délégation de la Croix-Rouge, composée d’Elahjd As Sy, le Secrétaire Général de La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), d’Inès Brill, Cheffe du Cluster Cuba-Haïti-République Dominicaine, le Dr. G.Jean-Pierre, Président de la Croix-Rouge Haïtienne (CRH) et de son Secrétaire de Gouvervance Me. P. Belot a tenue cette semaine, une séance de travail avec le Cabinet du Président Jovenel Moïse, qui était représenté par son Directeur de Cabinet Wilson Laleau, en présence d’Antonio Rodrigue le nouveau Ministre nommé des Affaires Étrangère et des Conseillers spéciaux Me.Guerd Pasquet, Guichard Doré et J.W. Dorneval.



Beaucoup de points ont été discutés avec le Chef de Cabinet, entre autres : le soutien de la CRH, la construction de la Banque de Sang et d’un laboratoire biologique et de l’Accord de Siège. Wilson Laleau a promis de faire le suivi nécessaire sur les différents points évoqués et la délégation s’est dite satisfaite des résultats de cette séance de travail.



HL/ HaïtiLibre