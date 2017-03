Haïti - Gold Cup 2017 : Liste des joueurs sélectionnés





En vue d’affronter le Nicaragua en matchs de barrages de la Gold Cup 2017 le 24 mars à 7h00 p.m. au Stade Sylvio Cator http://www.icihaiti.com/article-20300-icihaiti-goldcup-2017-les-grenadiers-dans-le-groupe-b-en-cas-de-victoire.html et le 28 mars à Managua au Nicaragua, l'entraîneur par intérim de la sélection nationale Jean Claude Josaphat, a rendu public la liste définitive des 21 joueurs tirés de la présélection.



Avant de disputer la semaine prochaine le premier match de barrage à Port-au-Prince, nos Grenadiers, sous la direction de Jean Claude Josaphat et Chery Pierre, se réuniront en Floride à partir de dimanche 19 mars, pour un mini stage de 5 jours. Il seront de retour à Port-au-Prince le 23 où ils s'entraîneront dans la soirée au stade Sylvio Cator où se tient le match le vendredi 24 mars à 7h PM . La sélection nationale laissera le pays le samedi 25 au lendemain du match 1 pour se rendre à Managua en vue de disputer la rencontre retour le mardi 28 !



En cas de qualification, les Grenadiers (Groupe B) affronteront la Martinique le 8 juillet au Nissan Stadium (Nashville). Contre le Panama, le 12 juillet à Raymond James Stadium (Tampa), Haïti disputera son second match, avant d’affronter le pays hôte, les USA, le 15 juillet à First Energy Stadium (Clevland) pour son dernier match de poule.



Liste des 21 sélectionnés :



Gardiens : (2)

Steward Ceus

Luis Valendi Odelus



Défenseurs : (8)

Méchack Jérôme

Carlens Arcus

Réginal Goreux

Alex Christian

Jr Andrew Jean Baptiste

Romain Genevois

Paulson Pierre

Wilguens Aristilde



Milieux de terrain : (6)

Charles Hérold Junior

Jeff Louis

Sony Nordé

Kevin Lafrance

Sébastien Thuriere

Max Hilaire



Attaquants : (5)

Duckens Nazon

Kervens Belfort Fils

Wilde Donald Guerrier

Derrick Etienne

Frantzy Pierrot



BF/ HaïtiLibre