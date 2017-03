Haïti - Social : 6 départements en crise et deux en stress





La Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) rappelle qu’au cours de l’année 2016, presque tous les départements d’Haïti ont été affectés par différents chocs climatiques : sécheresse (Nord-Ouest, le haut Artibonite, le Sud-Est, le haut Plateau et le Nord-Est), ouragan (Grand-Anse, le Sud, les Nippes et le bas Nord-Ouest) et des inondations dans plusieurs départements.



La CNSA souligne qu’en raison des pertes de récoltes enregistrées et la forte dévaluation de la gourde, les ménages font face à une détérioration considérable de leur pouvoir d’achat, le taux d’inflation ayant dépassé 14% http://www.haitilibre.com/article-19966-haiti-economie-inflation-a-143-decembre-2016.html en décembre dernier.



Situations des départements :

« Ces différents chocs ont sérieusement affecté les ménages au niveau des différentes zones de moyens d’existence du pays les poussant ainsi à adopter des stratégies d’adaptation plus ou moins sévères en dépit des interventions humanitaires importantes particulièrement au niveau du Sud et de la Grand-Anse. Ainsi, six départements se trouvent classés en phase de crise1 (Grand-Anse, Sud, Nippes, Sud-Est, Nord- Ouest, Nord-Est) et trois autres départements en phase de stress2 (Nord, Centre, Ouest). Environ 18% à 28% et 26% à 35% de la population des zones analysées (l’analyse n’inclut pas les zones urbaines mise à part les Cayes et Jérémie) se trouvent respectivement en Phases de crise et de stress. A signaler que sans une assistance humanitaire, les départements les plus affectés par Matthew (Grand-Anse /Sud) se trouveraient probablement en une phase pire.



Situation projetée (Juin-septembre 2017) :

« En raison des récoltes attendues à partir du mois de juin on peut s’attendre à une amélioration de la situation au niveau des différentes zones toutefois cette amélioration ne suffira pas pour induire un changement de phase au niveau de certaines zones notamment le bas Nord- Ouest, le haut Artibonite et la Grand-Anse en raison de la forte décapitalisation des ménages. Ces zones d’analyse seront probablement en phase de crise (Grand- Anse, Bas Nord-Ouest et Haut Artibonite) tandis que les autres passeront de la phase de crise à la phase de stress (Sud, Nippes, Sud-Est, Nord-Est) ou en phase minimale (le département de l’Ouest). »



Le CNSA rappelle que certains facteurs risquent toutefois d’aggraver ces scénarios entre autres :



Une insuffisance de pluie à des moments critiques du développement des cultures pour la prochaine campagne ;



Une assistance inadéquate des ménages ;



L’absence ou l’insuffisance de réponse aux plans de relèvement ;



Des troubles socio-politiques ;



Une recrudescence du choléra pendant la période humide.



HL/ HaïtiLibre